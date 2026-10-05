Юран ответил, когда "Спартак" станет чемпионом. Для этого нужен россиянин

- Пристально не пристально, но наблюдаю. Всё-таки я там играл, и играл неплохо, радовал болельщиков. Даже в Екатеринбурге часто встречаю спартаковцев. Один и тот же вопрос задают: "Что творит "Спартак"? Когда мы наконец-то станем чемпионами?" А мне сложно сказать, что там происходит. Для этого нужно быть внутри команды.
Я всегда говорю: когда российский тренер туда придёт, тогда "Спартак" и станет чемпионом, - цитирует Юрана "Чемпионат".
После девяти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. Напомним, что главным тренером красно-белых с зимы текущего года является Хуан Карседо, который ранее работал в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери.
По итогам прошлого сезона столичный клуб завоевал Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром". В последний раз красно-белые становились чемпионами РПЛ по итогам сезона-2016/17, а за последние восемь лет петербургский "Зенит" семь раз завоевывал трофей чемпионата страны.