Экс-игрок "МЮ" ответил, как бы поступил на месте Головина

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил, стоит ли Александру Головину возвращаться в РПЛ в ближайшее время.

Фото: ФК "Монако"

"На месте Головина ещё бы остался в Европе и поиграл бы там лет пять. А там уже посмотрим, как будет развиваться ситуация. В 30 лет всё только начинается.