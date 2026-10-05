Экс-игрок "МЮ" ответил, как бы поступил на месте Головина

"На месте Головина ещё бы остался в Европе и поиграл бы там лет пять. А там уже посмотрим, как будет развиваться ситуация. В 30 лет всё только начинается.Я закончил в 37 лет, какие проблемы? Пускай Головин играет за рубежом, а в Россию он всегда успеет вернуться. Всё будет зависеть от его желания, чего он хочет", - сказал Канчельскис "Чемпионату".
Александр Головин перешел из российского ЦСКА во французское "Монако" летом 2018 года. На счету полузащитника 273 матча, 40 голов и 48 результативных передач за зарубежный клуб. Соглашение игрока с командой рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее футболист подтвердил, что "Спартак" и "Зенит" интересовались им в летнее трансферное окно.