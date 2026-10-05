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Экс-игрок "МЮ" ответил, как бы поступил на месте Головина

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил, стоит ли Александру Головину возвращаться в РПЛ в ближайшее время.
Фото: ФК "Монако"
Андрей Канчельскис считает, что российскому полузащитнику стоит еще поиграть в Европе около пяти лет.

"На месте Головина ещё бы остался в Европе и поиграл бы там лет пять. А там уже посмотрим, как будет развиваться ситуация. В 30 лет всё только начинается.
Я закончил в 37 лет, какие проблемы? Пускай Головин играет за рубежом, а в Россию он всегда успеет вернуться. Всё будет зависеть от его желания, чего он хочет", - сказал Канчельскис "Чемпионату".

Александр Головин перешел из российского ЦСКА во французское "Монако" летом 2018 года. На счету полузащитника 273 матча, 40 голов и 48 результативных передач за зарубежный клуб. Соглашение игрока с командой рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее футболист подтвердил, что "Спартак" и "Зенит" интересовались им в летнее трансферное окно.

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