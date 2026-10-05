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Бушманов: не думаю, что у "Спартака" есть зависимость от Барко

Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов в беседе с Rusfootball.info высказался о продлении контракта с Эсекьелем Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"Барко - лидер атаки "Спартака", и видим, что без него команде тяжело. Поэтому здорово, что руководству "Спартака" удалось договориться о его продлении. С ним команда на поле выглядит гораздо сильнее. Теперь ждем от него результативных действий.

Есть ли от него зависимость? Он важный игрок, но не сказал бы, что от него команда сильно зависит", - сказал Бушманов.

Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" летом 2024 года. Новый контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2029/2030.

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