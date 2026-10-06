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Миранчук ответил, есть ли клуб РПЛ, в который он никогда не перейдет

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, есть ли клуб РПЛ, в который он никогда не согласится перейти.
Фото: Globl Look Press
По словам Миранчука, он не знает, как будет в будущем.

- Я не буду говорить про какой-то клуб, что я туда никогда не перейду. Повторюсь, я же не знаю, как и что будет в будущем, - приводит слова Миранчука "Чемпионат".

Алексей Миранчук с лета 2024 года выступает за американский клуб "Атланта Юнайтед", ранее он был игроком итальянской "Аталанты" и "Торино", а до этого выступал за московский "Локомотив", воспитанником которого и является. Контракт полузащитник с "Атлантой Юнайтед" рассчитан до конца 2027 года, рыночная стоимость 30-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.

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