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Товарищеские матчи. Сборные

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Главный тренер сборной Нигерии оценил матч с Россией

Наставник сборной Нигерии поделился впечатлениями от товарищеского матча с Россией, завершившегося со счётом 3:3.
Фото: РФС
По его словам, важную роль сыграли изменения, внесённые в игру команды во время перерыва.

- Что касается футбольной части вопроса, я считаю сборную России сильной.

Понимаю, что сейчас вам тяжело, так как вы вынуждены играть с ограниченным количеством соперников. Сегодня мы увезли отсюда ничью, это была хорошая игра. Мы внесли тактические коррективы в перерыве, за счёт которых смогли добиться ничьей, - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

Россия вела со счётом 3:1 к 78-й минуте, однако Нигерия сумела отыграться и сравняла на 90+4-й минуте. На нынешнем сборе команда Валерия Карпина провела три встречи: обыграла Иран - 2:0, разгромила Намибию - 6:0 и сыграла вничью с Нигерией - 3:3.

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