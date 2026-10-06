Главный тренер сборной Нигерии оценил матч с Россией

- Что касается футбольной части вопроса, я считаю сборную России сильной.
Понимаю, что сейчас вам тяжело, так как вы вынуждены играть с ограниченным количеством соперников. Сегодня мы увезли отсюда ничью, это была хорошая игра. Мы внесли тактические коррективы в перерыве, за счёт которых смогли добиться ничьей, - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".
Россия вела со счётом 3:1 к 78-й минуте, однако Нигерия сумела отыграться и сравняла на 90+4-й минуте. На нынешнем сборе команда Валерия Карпина провела три встречи: обыграла Иран - 2:0, разгромила Намибию - 6:0 и сыграла вничью с Нигерией - 3:3.