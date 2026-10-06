"Конечно! Почему нет?" Посол Нигерии высказался об ответной игре со сборной России

- Это была хорошая игра с обеих сторон.
Провести ответный матч в Нигерии? Это было бы здорово. Готовы ли проспонсировать эту игру? Конечно! Почему нет? Нигерия - гигант африканского континента, - передаёт слова Иджи "РБ Спорт".
Отвечая на вопрос об отношении к России, посол также заявил, что любит страну, а на шуточный выбор между русскими женщинами и водкой ответил: "Российское правительство".
Ранее сборные России и Нигерии встречались в июне 2025 года в Москве. Тогда команды также не выявили победителя - 1:1.