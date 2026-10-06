"Конечно! Почему нет?" Посол Нигерии высказался об ответной игре со сборной России

Посол Нигерии в России Джозеф Олусола Иджи высказался после товарищеского матча между сборными России и Нигерии, завершившегося со счётом 3:3.

Фото: РФС





- Это была хорошая игра с обеих сторон.

Провести ответный матч в Нигерии? Это было бы здорово. Готовы ли проспонсировать эту игру? Конечно! Почему нет? Нигерия - гигант африканского континента, - передаёт слова Иджи



Отвечая на вопрос об отношении к России, посол также заявил, что любит страну, а на шуточный выбор между русскими женщинами и водкой ответил: "Российское правительство".



Ранее сборные России и Нигерии встречались в июне 2025 года в Москве. Тогда команды также не выявили победителя - 1:1. Дипломат положительно оценил встречу и допустил проведение ответной игры уже на территории Нигерии.Провести ответный матч в Нигерии? Это было бы здорово. Готовы ли проспонсировать эту игру? Конечно! Почему нет? Нигерия - гигант африканского континента, - передаёт слова Иджи "РБ Спорт" Отвечая на вопрос об отношении к России, посол также заявил, что любит страну, а на шуточный выбор между русскими женщинами и водкой ответил: "Российское правительство".Ранее сборные России и Нигерии встречались в июне 2025 года в Москве. Тогда команды также не выявили победителя - 1:1.