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"Конечно! Почему нет?" Посол Нигерии высказался об ответной игре со сборной России

Посол Нигерии в России Джозеф Олусола Иджи высказался после товарищеского матча между сборными России и Нигерии, завершившегося со счётом 3:3.
Фото: РФС
Дипломат положительно оценил встречу и допустил проведение ответной игры уже на территории Нигерии.

- Это была хорошая игра с обеих сторон.

Провести ответный матч в Нигерии? Это было бы здорово. Готовы ли проспонсировать эту игру? Конечно! Почему нет? Нигерия - гигант африканского континента, - передаёт слова Иджи "РБ Спорт".

Отвечая на вопрос об отношении к России, посол также заявил, что любит страну, а на шуточный выбор между русскими женщинами и водкой ответил: "Российское правительство".

Ранее сборные России и Нигерии встречались в июне 2025 года в Москве. Тогда команды также не выявили победителя - 1:1.

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