"Какая же чепуха". Шнякин - о конфликте Роналду с тренером

Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о конфликте Криштиану Роналду с главным тренером сборной Португалии.

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"Чем амплитуднее скандал Роналду — Жезуш, тем более липким и дискомфортным становится чувство неловкости. Какая же чепуха получается, а. Тоскливо уже от каждой следующей новости, а не весело", — написал Шнякин в своём телеграм-канале.



Ранее форвард покинул расположение сборной Португалии после того, как Жорже Жезуш не гарантировал ему место в основном составе. За национальную команду Роналду забил 146 голов, оставаясь рекордсменом по этому показателю.