Сборная России не сдвинулась с места в рейтинге ФИФА после трех матчей

Сборная России сохранила 35-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА, несмотря на две победы и ничью в октябрьских товарищеских встречах.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Команда Валерия Карпина осталась на 35-й строчке рейтинга национальных сборных, опубликованного ФИФА 7 октября. В активе россиян 1537,45 балла.



В рамках октябрьского сбора Россия провела три товарищеских матча. Национальная команда победила Иран со счетом 2:0, разгромила Намибию — 6:0, а затем сыграла вничью с Нигерией — 3:3.



Первая четверка рейтинга изменений не претерпела. Лидером остается Испания с 2011,57 балла, следом располагаются Аргентина, Франция и Англия. Португалия поднялась с седьмой позиции на пятую, опередив Бразилию и Марокко.



Источник: ФИФА