Матчи Скрыть

Мостовой подвел итоги осенних матчей сборной России

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об осенних сборах национальной команды России.
Фото: РФС
Александр Мостовой отметил, что у сборной России определился основной состав.

"Я вчера был в Нижнем Новгороде на игре против Нигерии. Сейчас хоть мы видим, что более-менее основной состав появился у сборной. Вот сейчас нужно было набирать 40 человек, когда у тебя три игры, чтобы на всех посмотреть.

Этот сбор хорошим получился. Но силу нашей команды мы узнаем, когда будут официальные игры", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Подопечные Валерия Карпина провели 3 товарищеских матча в международную паузу. Сборная России одержала победу над Ираном в Казани (2:0) и Намибией в Екатеринбурге (6:0), а также сыграла вничью с национальной командой Нигерии в Нижнем Новгороде (3:3).

На данный момент Россия располагается на 35-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится