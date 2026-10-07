Мостовой подвел итоги осенних матчей сборной России

"Я вчера был в Нижнем Новгороде на игре против Нигерии. Сейчас хоть мы видим, что более-менее основной состав появился у сборной. Вот сейчас нужно было набирать 40 человек, когда у тебя три игры, чтобы на всех посмотреть.
Этот сбор хорошим получился. Но силу нашей команды мы узнаем, когда будут официальные игры", - сказал Мостовой "Советскому спорту".
Подопечные Валерия Карпина провели 3 товарищеских матча в международную паузу. Сборная России одержала победу над Ираном в Казани (2:0) и Намибией в Екатеринбурге (6:0), а также сыграла вничью с национальной командой Нигерии в Нижнем Новгороде (3:3).
На данный момент Россия располагается на 35-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.