Булыкин - о "Спартаке": если не войдут в топ-3, можно увольнять всё руководство

- Если "Спартак" и в этом сезоне не войдёт в топ-3, то можно увольнять всё руководство и спортивного директора.
Сейчас самое лучшее время, чтобы выиграть чемпионство: пригласили хороших игроков, переподписали Барко. Когда бороться за чемпионство, если не сейчас? - передаёт слова Булыкина "Советский спорт".
После девяти туров "Спартак" располагается на второй позиции с 19 очками. От лидирующего "Краснодара" красно-белые отстают на два балла. 10 октября команда проведёт гостевой матч против "Крыльев Советов", начало - в 17:30 мск.