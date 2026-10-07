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Булыкин - о "Спартаке": если не войдут в топ-3, можно увольнять всё руководство

Дмитрий Булыкин считает нынешний сезон определяющим для руководителей "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению эксперта, клуб уже создал условия для борьбы за титул, поэтому очередной результат за пределами тройки должен привести к серьёзным решениям.

- Если "Спартак" и в этом сезоне не войдёт в топ-3, то можно увольнять всё руководство и спортивного директора.

Сейчас самое лучшее время, чтобы выиграть чемпионство: пригласили хороших игроков, переподписали Барко. Когда бороться за чемпионство, если не сейчас? - передаёт слова Булыкина "Советский спорт".

После девяти туров "Спартак" располагается на второй позиции с 19 очками. От лидирующего "Краснодара" красно-белые отстают на два балла. 10 октября команда проведёт гостевой матч против "Крыльев Советов", начало - в 17:30 мск.

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