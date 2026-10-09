Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
19:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
17:00
ЧелябинскНе начат
Арсенал Тула
19:30
Спартак КостромаНе начат

Быстров раскритиковал Тюкавина после матча с Нигерией: вышел постоять и посмеяться

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров обвинил нападающего Константина Тюкавина в недостаточной самоотдаче во время товарищеской встречи с Нигерией, завершившейся со счетом 3:3.
Фото: РФС
Быстров остался недоволен отношением некоторых игроков к матчу национальной команды. По его мнению, футболисты стартового состава выкладывались полностью, тогда как отдельные вышедшие на замену игроки не проявили должного желания.

"Некоторые футболисты отдавались полностью, а некоторые звезды вышли на футбольное поле со спущенными щитками чисто посмеяться. Видимо, им сейчас важнее чемпионат и игра за клуб, нежели матч за сборную. Наверное, все-таки можно 30 сраных минут отбегать, а не пешком ходить", — заявил Быстров.

Позднее экс-полузащитник уточнил, что его претензии адресованы именно Тюкавину. Быстрову не понравилось поведение форварда после пропущенных российской командой мячей.

"Это про Тюкавина. Твоя команда два пропустила, а ты выходишь и смеешься. Я понимаю, что матч товарищеский, но у меня такие действия игрока сборной вызывают вопросы", — подчеркнул Быстров.

Бывший футболист также предположил, что некоторые игроки могут воспринимать товарищеские встречи недостаточно серьезно. При этом он напомнил, что сборную пришли поддержать болельщики, полностью заполнившие стадион.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится