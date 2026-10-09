Быстров раскритиковал Тюкавина после матча с Нигерией: вышел постоять и посмеяться

"Некоторые футболисты отдавались полностью, а некоторые звезды вышли на футбольное поле со спущенными щитками чисто посмеяться. Видимо, им сейчас важнее чемпионат и игра за клуб, нежели матч за сборную. Наверное, все-таки можно 30 сраных минут отбегать, а не пешком ходить", — заявил Быстров.
Позднее экс-полузащитник уточнил, что его претензии адресованы именно Тюкавину. Быстрову не понравилось поведение форварда после пропущенных российской командой мячей.
"Это про Тюкавина. Твоя команда два пропустила, а ты выходишь и смеешься. Я понимаю, что матч товарищеский, но у меня такие действия игрока сборной вызывают вопросы", — подчеркнул Быстров.
Бывший футболист также предположил, что некоторые игроки могут воспринимать товарищеские встречи недостаточно серьезно. При этом он напомнил, что сборную пришли поддержать болельщики, полностью заполнившие стадион.
Источник: "Чемпионат"