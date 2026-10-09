Булатов назвал главную задачу "Крыльев Советов" перед матчем со "Спартаком"

"Это была необычно большая пауза, но мы попытались провести ее с максимальной пользой. Три человека уезжали от нас в сборные, как раз сейчас возвращаются. В связи с этим остаются вопросы по составу, потому что мы должны понять, в каком состоянии приехали игроки сборных", — отметил специалист.
Наставник самарцев добавил, что сейчас важно не растерять набранный темп и продолжить пополнять очковый багаж.
"Наша основная задача состоит в том, чтобы сохранить настрой, который был до паузы, и набирать очки", — подчеркнул Булатов.
После девяти туров "Крылья Советов" располагаются на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 11 очков. Следующий матч команда проведет 10 октября на своем поле против московского "Спартака".
Источник: "Матч ТВ"