Булатов назвал главную задачу "Крыльев Советов" перед матчем со "Спартаком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов рассказал о подготовке команды к возобновлению РПЛ и подчеркнул важность сохранения успешной серии после международной паузы.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





"Это была необычно большая пауза, но мы попытались провести ее с максимальной пользой. Три человека уезжали от нас в сборные, как раз сейчас возвращаются. В связи с этим остаются вопросы по составу, потому что мы должны понять, в каком состоянии приехали игроки сборных", — отметил специалист.



Наставник самарцев добавил, что сейчас важно не растерять набранный темп и продолжить пополнять очковый багаж.



"Наша основная задача состоит в том, чтобы сохранить настрой, который был до паузы, и набирать очки", — подчеркнул Булатов.

После девяти туров "Крылья Советов" располагаются на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 11 очков. Следующий матч команда проведет 10 октября на своем поле против московского "



Источник: Самарский клуб подходит к очередному туру чемпионата России с пятиматчевой беспроигрышной серией. На этом отрезке "Крылья Советов" одержали две победы и трижды сыграли вничью. Булатов рассчитывает, что длительный перерыв не скажется на результатах команды."Это была необычно большая пауза, но мы попытались провести ее с максимальной пользой. Три человека уезжали от нас в сборные, как раз сейчас возвращаются. В связи с этим остаются вопросы по составу, потому что мы должны понять, в каком состоянии приехали игроки сборных", — отметил специалист.Наставник самарцев добавил, что сейчас важно не растерять набранный темп и продолжить пополнять очковый багаж.После девяти туров "Крылья Советов" располагаются на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 11 очков. Следующий матч команда проведет 10 октября на своем поле против московского " Спартака ".Источник: "Матч ТВ"