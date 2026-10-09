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РПЛ возвращается: "Ростов" и "Акрон" откроют 10-й тур чемпионата России

В пятницу, 9 октября, стартует 10-й тур Российской Премьер-лиги сезона-2026/2027, который откроется встречей "Ростова" и "Акрона".
Фото: Global Look Press
Первый матч после международной паузы состоится в Ростове-на-Дону. Местная команда примет тольяттинский "Акрон". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале "Матч! Премьер". Других матчей РПЛ в этот день не предусмотрено.

Перед стартом десятого тура лидером чемпионата России является "Краснодар", набравший 21 очко в девяти встречах. Следом располагаются московские "Спартак" и "Динамо", в активе которых по 19 баллов.

В нижней части турнирной таблицы находятся два новичка чемпионата. "Родина" занимает 15-е место с пятью очками, а замыкает таблицу воронежский "Факел", заработавший три балла.

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