Первый матч после международной паузы состоится в Ростове-на-Дону. Местная команда примет тольяттинский "Акрон". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на телеканале "Матч! Премьер". Других матчей РПЛ в этот день не предусмотрено.
Перед стартом десятого тура лидером чемпионата России является "Краснодар", набравший 21 очко в девяти встречах. Следом располагаются московские "Спартак" и "Динамо", в активе которых по 19 баллов.
В нижней части турнирной таблицы находятся два новичка чемпионата. "Родина" занимает 15-е место с пятью очками, а замыкает таблицу воронежский "Факел", заработавший три балла.
РПЛ возвращается: "Ростов" и "Акрон" откроют 10-й тур чемпионата России
В пятницу, 9 октября, стартует 10-й тур Российской Премьер-лиги сезона-2026/2027, который откроется встречей "Ростова" и "Акрона".
Фото: Global Look Press