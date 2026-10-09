Орлов раскритиковал современных комментаторов: ну кто ты такой?!

"Слуцкий в роли комментатора мне понравился, он был аккуратен. Кто-то говорит, что у него был "глухой голос"... Но меня-то интересовало другое в репортаже. Я все-таки хочу слышать разговор о футболе, о происходящем в данную секунду. Многим комментаторам этого сегодня не хватает", — заявил Орлов.
При этом специалист раскритиковал манеру некоторых современных комментаторов, которые, по его мнению, уделяют слишком много внимания личным оценкам действий футболистов.
"У нас некоторые комментаторы не задумываясь говорят: "Надо было так сыграть, а там надо было так сыграть". Ну кто ты такой?! Что такое вообще комментатор? Это человек, который способен перевести футбольную игру на язык слушателя и зрителя", — подчеркнул журналист.
Орлов добавил, что комментатор должен оставаться связующим звеном между матчем и аудиторией, а не стремиться стать главным действующим лицом трансляции. Именно такой подход он считает основой качественного футбольного репортажа.
Источник: "Радио Зенит"