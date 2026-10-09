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Орлов раскритиковал современных комментаторов: ну кто ты такой?!

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов положительно оценил работу Леонида Слуцкого на матчах сборной России и объяснил, что его не устраивает в репортажах некоторых коллег.
Фото: Edgar Breshchanov/globallookpress.com
Орлов отметил, что Слуцкий сумел грамотно проявить себя в непривычной роли. По мнению журналиста, бывший главный тренер сборной России сосредоточился на происходящем на поле и не пытался навязывать зрителям собственную точку зрения.

"Слуцкий в роли комментатора мне понравился, он был аккуратен. Кто-то говорит, что у него был "глухой голос"... Но меня-то интересовало другое в репортаже. Я все-таки хочу слышать разговор о футболе, о происходящем в данную секунду. Многим комментаторам этого сегодня не хватает", — заявил Орлов.

При этом специалист раскритиковал манеру некоторых современных комментаторов, которые, по его мнению, уделяют слишком много внимания личным оценкам действий футболистов.

"У нас некоторые комментаторы не задумываясь говорят: "Надо было так сыграть, а там надо было так сыграть". Ну кто ты такой?! Что такое вообще комментатор? Это человек, который способен перевести футбольную игру на язык слушателя и зрителя", — подчеркнул журналист.

Орлов добавил, что комментатор должен оставаться связующим звеном между матчем и аудиторией, а не стремиться стать главным действующим лицом трансляции. Именно такой подход он считает основой качественного футбольного репортажа.

Источник: "Радио Зенит"

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