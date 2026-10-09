Орлов раскритиковал современных комментаторов: ну кто ты такой?!

Фото: Edgar Breshchanov/globallookpress.com

"У нас некоторые комментаторы не задумываясь говорят: "Надо было так сыграть, а там надо было так сыграть". Ну кто ты такой?! Что такое вообще комментатор? Это человек, который способен перевести футбольную игру на язык слушателя и зрителя", — подчеркнул журналист.