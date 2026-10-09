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Ларин не исключил попадание "Локомотива" в стыки: нужно срочно что-то менять

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин выразил опасения за будущее "Локомотива" в РПЛ и допустил, что московский клуб может завершить сезон в зоне переходных матчей.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Ларин оценил положение железнодорожников, которые после девяти туров чемпионата России находятся в нижней части турнирной таблицы. По мнению специалиста, команде необходимо как можно быстрее принять меры, чтобы избежать дальнейшего ухудшения результатов.

"Если сейчас срочно что-то не изменить, то они могут оказаться в стыках. Мое мнение, что кое-что нужно срочно сейчас изменить", — заявил Ларин.

При этом бывший руководитель академии "Чертаново" отказался подробно объяснять, какие именно проблемы он видит в московском клубе.

"У меня есть свое мнение по "Локомотиву", но я не хочу его озвучивать", — добавил специалист.

После девяти матчей "Локомотив" набрал семь очков и занимает 14-е место в РПЛ. Эта позиция по итогам сезона предусматривает участие в стыковых встречах за право остаться в высшем дивизионе.

Следующий матч железнодорожники проведут 10 октября в Воронеже против "Факела".

Источник: "Матч ТВ"

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