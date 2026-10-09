Ларин не исключил попадание "Локомотива" в стыки: нужно срочно что-то менять

"Если сейчас срочно что-то не изменить, то они могут оказаться в стыках. Мое мнение, что кое-что нужно срочно сейчас изменить", — заявил Ларин.
При этом бывший руководитель академии "Чертаново" отказался подробно объяснять, какие именно проблемы он видит в московском клубе.
"У меня есть свое мнение по "Локомотиву", но я не хочу его озвучивать", — добавил специалист.
После девяти матчей "Локомотив" набрал семь очков и занимает 14-е место в РПЛ. Эта позиция по итогам сезона предусматривает участие в стыковых встречах за право остаться в высшем дивизионе.
Следующий матч железнодорожники проведут 10 октября в Воронеже против "Факела".
Источник: "Матч ТВ"