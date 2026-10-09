Маргарян официально покинул пост спортивного директора "Балтики"

Калининградская "Балтика" официально объявила об уходе Армена Маргаряна с поста спортивного директора после почти трех лет совместной работы.

Фото: ФК "Балтика"

"Между футбольным клубом "Балтика" и спортивным директором Арменом Маргаряном достигнута договорённость о прекращении сотрудничества по согласию сторон. Мы благодарим Армена Маргаровича за неоценимый вклад в развитие и достижения клуба в период его работы в Калининграде", — говорится в заявлении клуба.