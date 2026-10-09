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Маргарян официально покинул пост спортивного директора "Балтики"

Калининградская "Балтика" официально объявила об уходе Армена Маргаряна с поста спортивного директора после почти трех лет совместной работы.
Фото: ФК "Балтика"
Пресс-служба "Балтики" сообщила о прекращении сотрудничества с 41-летним функционером. Стороны договорились о расторжении соглашения по обоюдному согласию. Маргарян занимал должность спортивного директора калининградцев с ноября 2023 года.

"Между футбольным клубом "Балтика" и спортивным директором Арменом Маргаряном достигнута договорённость о прекращении сотрудничества по согласию сторон. Мы благодарим Армена Маргаровича за неоценимый вклад в развитие и достижения клуба в период его работы в Калининграде", — говорится в заявлении клуба.

За время работы Маргаряна "Балтика" завоевала серебряные медали Кубка России, стала победителем Первой лиги и добилась своего лучшего результата в истории выступлений в РПЛ.

В клубе также отметили успешную трансферную деятельность специалиста. Несколько футболистов, проявивших себя в составе калининградцев, впоследствии перешли в ведущие российские команды за рекордные для "Балтики" суммы. Кроме того, отдельные игроки впервые получили вызовы в сборную России.

До назначения в калининградский клуб Маргарян работал в селекционных и скаутских подразделениях "Зенита", "Локомотива", "Крыльев Советов", "Пари НН" и московского "Динамо".

О причинах ухода специалиста и его возможном преемнике "Балтика" пока не сообщила.

Источник: пресс-служба ФК "Балтика"

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