"Думаю, справимся". Защитник "Локомотива" - о предстоящей игре против "Факела"

"Боевая команда. Тем более играем у них дома. Будет не самый легкий матч.
Думаю, справимся. Мы много работали, чтобы побеждать. Надеюсь, что все получится", - цитирует Ненахова официальный сайт клуба.
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским "Факелом" и столичным "Локомотивом" состоится завтра, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе "Факел" в Воронеже и начнется в 15:15 по московскому времени.
В 9 стартовых турах "железнодорожники" набрали 7 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. От зоны вылета их отделяет два балла.