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"Думаю, справимся". Защитник "Локомотива" - о предстоящей игре против "Факела"

Игрок "Локомотива" Максим Ненахов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 10-го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Боевая команда. Тем более играем у них дома. Будет не самый легкий матч.

Думаю, справимся. Мы много работали, чтобы побеждать. Надеюсь, что все получится", - цитирует Ненахова официальный сайт клуба.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским "Факелом" и столичным "Локомотивом" состоится завтра, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе "Факел" в Воронеже и начнется в 15:15 по московскому времени.

В 9 стартовых турах "железнодорожники" набрали 7 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. От зоны вылета их отделяет два балла.

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