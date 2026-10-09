"К ним всегда очень сложно готовиться". Мусаев - о матче с "Зенитом"

"К ним всегда очень сложно готовиться, потому что игроки высокого уровня, задумки, которым нужно будет противостоять.
Есть футболисты, которые сейчас в очень хорошей форме — забивают, отдают. Нужно этому противодействовать. Поэтому это интересная работа, как шахматы. Ради таких матчей мы здесь", - сказал Мусаев.
Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" состоится завтра, 10 октября. Центральная игра 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена". Стартовый свисток главного арбитра встречи Инала Танашева прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне команда Мурада Мусаева ни разу не сумела обыграть петербуржцев. Домашний поединок "быки" проиграли со счетом 0:2, в гостях сыграли вничью - 1:1.
Источник: "Чемпионат"