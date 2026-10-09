Альба рассказал, чем его заинтересовал проект "Родины"

Мне очень понравилась вот такое отношение, такая амбиция, чтобы быть высоко", - сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.
О назначении Джонатана Альбы новым главным тренром "Родины" московский клуб официально сообщил вчера, 8 октября. Соглашение с испанским специалистом подписано до лета 2028 года.
Напомним, ранее команду возглавлял соотечественник Альбы Хуан Диас.
"Родина" проводит свой дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. После 9 сыгранных туров москвичи набрали 5 очков и располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.