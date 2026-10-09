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Альба рассказал, чем его заинтересовал проект "Родины"

Новый главный тренер "Родины" Джонатан Альба ответил на вопрос, чем его заинтересовал проект клуба.
Фото: ФК "Родина"
"То, что мне показали и сказали, идея, которая у руководителей есть, — очень интересно. Весь футбольный мир знает, кто руководитель, какой проект, сколько клубов у них есть тоже. И конкретно "Родина", которая только что пришла в Премьер-Лигу и уже смотрит вперёд, уже смотрит в будущее.

Мне очень понравилась вот такое отношение, такая амбиция, чтобы быть высоко", - сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.

О назначении Джонатана Альбы новым главным тренром "Родины" московский клуб официально сообщил вчера, 8 октября. Соглашение с испанским специалистом подписано до лета 2028 года.

Напомним, ранее команду возглавлял соотечественник Альбы Хуан Диас.

"Родина" проводит свой дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. После 9 сыгранных туров москвичи набрали 5 очков и располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.

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