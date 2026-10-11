"С такой игрой точно будет востребован в Европе". Орлов похвалил нападающего "Зенита"

"Как же был хорош Глушенков! Сегодня он показал, что достоин приглашения в европейский клуб. С такой игрой точно будет востребован в Европе.
Прочитал перед матчем интервью Игоря Корнеева, который сказал, что нередко Максим играет на 50 процентов своих реальных возможностей. Так вот против "Краснодара" он показал 90 процентов своего потенциала. Может еще немного прибавить", - сказал Орлов.
"Зенит" одержал на выезде победу над "Краснодаром" в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура пройшел вчера, 10 октября, на стадионе "Ozon Арена" и завершился со счетом 3:2. Нападающий Максим Глушенков записал на свой счет дубль.
В нынешнем сезоне 27-летний вингер отметился 8 забитыми голами и 2 результативными передачами в 9 играх чемпиоанта России. На данный момент Глушенков делит первое место в гонке бомбардиров РПЛ со своим одноклубником форвардом Александром Соболевым.
Источник: "СЭ"