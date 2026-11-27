Сенсация в Нижнем Новгороде
"Нижний Новгород" после девяти побед подряд принимал главного аутсайдера Первой лиги и вряд ли думал о возможных проблемах. "Текстильщик" обозначил свои намерения опасным штрафным Никитина, но мяч прошел рядом со штангой, а в ответ Грулёв отправил мяч в сетку из вратарской, но из положения "вне игры". Дальше пару раз в игру вступил сменщик Фадеева Волков, а в ответ Симонов стрельнул рядом со штангой.
На 32-й минуте нижегородцы вскрыли соперника - Сарвели с левого фланга исполнил прострел на Грулёва, которому оставалось только подставить ногу и оформить 21-й гол в чемпионате. Однако перед перерывом в снежном Нижнем громыхнуло - Ищенко обыгрался на левом краю штрафной с Джебовым и по дуге отправил мяч в дальний угол ворот Медведева, огорчив команду, которой принадлежит. А уже на первых секунд второго тайма Помалюк дважды пробил в соперника, а с отскока с 22 метров пушечный удар нанес Никитин, не оставивший шансов голкиперу.
В первом круге "Нижний Новгород" уже проигрывал "Текстильщику", но сумел перевернуть игру в концовке. Здесь лидер также обрушил шквал атак на ворота соперника - Каккоев пробил головой чуть выше, с ударом Пополитова справился Волков, а следом защитник вынес мяч из пустого створа. В концовке штанга спасла гостевые ворота после срезки Гапечкина, а затем Пополитов после скидки Грулёва внёс мяч в ворота, однако после шумихи на скамейке ивановского клуба гол был отменен из-за оффсайда. После финального свистка Каккоев ещё и получил красную карточку за гневную тираду в адрес судейской бригады. 1:2 - "Нижний Новгород" впервые в сезоне уступает дома, "Текстильщик" остается последним, но в куда более лучшем расположении духа.
"Урал" потерял очки в домашней игре с "Арсеналом"
"Урал" после серии побед принимал тульский "Арсенал" и считался фаворитом встречи, однако встретил ожесточенное сопротивление со стороны команды Дмитрия Аленичева. Самый убойный момент первого тайма был именно у туляков - Селихов справился с ударом Магомедова почти в упор, а затем подстраховал своих защитников на выходе, остановив Давидяна. Правда, мнения разошлись - вероятно, что голкипер заслуживал здесь красной карточки.
После перерыва "шмели" всё-таки забили - Лео Кордейро получил мяч от Ишкова на входе в штрафную и без помех уложил снаряд в левый угол. "Оружейники" отыгрались через 10 минут - после навеса Брновича с углового хозяева не смогли выбить мяч, чем воспользовался Плотников. После этого уральцы продолжили атаковать, но пробить Левашова так и не смогли, опытнейший голкипер туляков справился в нескольких эпизодах, в том числе и на последних секундах после удара Ишкова. 1:1 - "Урал" на три очка опережает "Торпедо", "Арсенал" впервые за двенадцать матчей пропустил меньше двух голов.
Долгожданная победа "Нефтехимика"
"Нефтехимик" принимал "Ротор" на серии из восьми игр без побед, в результате чего нижнекамцы оказались в зоне вылета. Не самый событийный первый тайм исправила концовка - за 5 минут до конца Байтуков удостоился прямой красной карточки за грубый фол в центре поля. Однако прямо перед перерывом волгоградцы сумели открыть счёт - после навеса с углового Трошечкин головой скинул мяч на дальнюю штангу, а Эльдарушев переправил его в ворота.
После перерыва после навеса Мукбы удачно сыграл перед вратарской Пяткин, огорчивший бывшую команду, после этого был убойный момент у Васильева и неточный удар Сухомлинова с левого края штрафной. Волжане получили свой момент за четверть часа до конца, но отчаянный подкат защитника помешал Хитяеву. А развязка наступила на 90-й минуте - вышедший на замену Котик переправил мяч в сетку после навеса Сухомлинова с левого фланга. 2:1 - "Нефтехимик" побеждает впервые с 5 сентября, а у "Ротора" серия из семи игр без побед.
Спасение "КАМАЗа" в игре с прямым конкурентом
"КАМАЗ" встречался с "Енисеем" в ключевом поединке в борьбе на границе зоны вылета. Красноярцы быстро открыли счёт - после розыгрыша углового Кокоев навесил с левого фланга, а Раткович головой отправил мяч в сетку. Дальше челнинцы поддавили, Попов не попал с близкого расстояния, затем ошибкой защитников не смог воспользоваться Акбашев, а ближе к перерыву Уридия всё-таки нанес точный обводящий удар с правого края штрафной.
Во второй половине Замерец пару раз выручил свою команду, у противоположных ворот защитники накрыли Акбашева, а за 10 минут до конца Мазурин навесил с левого фланга, а Ломакин в падении отправил мяч точно в угол. Однако победный счёт "львы" удержать не смогли - вышедший на замену Солодухин на последних секундах компенсированного времени совершил блестящий сольный номер, обыграв троих соперников и отправив мяч в дальний угол. 2:2 - "КАМАЗ" в очередной раз меняет результат в концовке, отвечая "Енисею" на матч первого круга, когда красноярцы установили такой же счёт в компенсированное время.
Обзор матчей 19-го тура, сыгранных ранее, можно почитать здесь.
Сенсация в Нижнем Новгороде и жаркие концовки в Татарстане. Обзор доигровки 19-го тура Первой лиги
"Нижний Новгород" прервал победную серию в домашнем матче с главным аутсайдером, "Урал" потерял очки против "Арсенала", а "Нефтехимик" и "КАМАЗ" порадовали голами в концовках.
ФК "Нижний Новгород"