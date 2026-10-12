Оздоев: я впервые сыграл против такого Глушенкова. Это лучший игрок чемпионата

"Я впервые сыграл против такого Глушенкова, который есть сейчас. И из того, что я увидел, он лучший игрок чемпионата.
У Макса высокий потенциал, который может позволить ему играть и на более высоком уровне, но я не знаю, что у него в голове. Он выберет в будущем то, что захочет. Но футболист он великолепный", - сказал Оздоев.
В субботу, 10 октября, состоялся центральный матч 10-го тура чемпионата России, в котором встречались "Краснодар" и "Зенит". Игра проходила в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена" и закончилась поражением хозяев поля со счетом 2:3. Нападающий гостей Максим Глушенков записал в свой актив два забитых мяча.
В нынешнем сезоне 27-летний Глушенков забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 9 турах РПЛ. На данный момент вингер сборной России делит первую строчку в бомбардирской гонке с партнером по атаке сине-бело-голубых форвардом Александром Соболевым.
Источник: "СЭ"