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Тренер "Акрона" рассказал, какие российские клубы он мог возглавить

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич рассказал о предложениях от других российских клубов
Фото: ФК "Акрон"
По словам Благоевича, он мог возглавить "Родину" и "Рубин".

— Да, предложение было. Я хорошо знаю Алексея Зинина по совместной работе в венгерском "Дебрецене" и отношусь к нему с уважением.
Насколько я помню, не было возможности договориться (о назначении Благоевича в "Родину" - Прим.) – тогда я продлил контракт с "Дебреценом". На этом и остановились, в футболе это абсолютно нормальная ситуация.

— Зимой слухи отправляли вас в "Рубин". Были контакты?

— Знаю, что были разговоры с моим агентом, но больше сказать не могу, - приводит слова Благоевича "Чемпионат".

Срджан Благоевич стал главным тренером тольяттинского "Акрона" в июне и заключил контракт до конца июня 2030 года. Ранее сербский специалист занимал аналогичный пост в "Партизане", "Дебрецене", "Астане" и ряде сербских клубов. Под его руководством "Астана" стала чемпионом Казахстана в сезоне-2021/22.

После десяти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8 набранными очками в своем активе.

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