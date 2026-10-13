Тренер "Акрона" рассказал, какие российские клубы он мог возглавить

— Да, предложение было. Я хорошо знаю Алексея Зинина по совместной работе в венгерском "Дебрецене" и отношусь к нему с уважением.
Насколько я помню, не было возможности договориться (о назначении Благоевича в "Родину" - Прим.) – тогда я продлил контракт с "Дебреценом". На этом и остановились, в футболе это абсолютно нормальная ситуация.
— Зимой слухи отправляли вас в "Рубин". Были контакты?
— Знаю, что были разговоры с моим агентом, но больше сказать не могу, - приводит слова Благоевича "Чемпионат".
Срджан Благоевич стал главным тренером тольяттинского "Акрона" в июне и заключил контракт до конца июня 2030 года. Ранее сербский специалист занимал аналогичный пост в "Партизане", "Дебрецене", "Астане" и ряде сербских клубов. Под его руководством "Астана" стала чемпионом Казахстана в сезоне-2021/22.
После десяти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8 набранными очками в своем активе.