Тренер "Акрона" рассказал, какие российские клубы он мог возглавить

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич рассказал о предложениях от других российских клубов

Фото: ФК "Акрон"

Насколько я помню, не было возможности договориться (о назначении Благоевича в "Родину" - Прим.) – тогда я продлил контракт с "Дебреценом". На этом и остановились, в футболе это абсолютно нормальная ситуация.

