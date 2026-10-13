Тренер "Акрона" Благоевич: Дзюба - яркая личность и отличный игрок, но у нас начался другой этап

- Артём – большая фигура для российского футбола, яркая личность и отличный футболист. Дзюба очень сильно влиял на команду "Акрона" – это очевидно.
Но начался другой этап – не лучше и не хуже, просто другой. У нас новая команда, новые футболисты, идеи. Моя задача – сделать так, чтобы главным героем была вся команда.
А Дзюба, естественно, легенда российского футбола. Большое уважение ему, - приводит слова Благоевича "Чемпионат".
Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и на данный момент находится без команды. Форвард выступал за клуб с осени 2024 года. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он заявил, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".
Срджан Благоевич сменил в "Акроне" на посту главного тренера Заурбека Тедеева. По итогам десяти сыгранных туров тольяттинцы занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками в своем активе.