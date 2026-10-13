Тренер "Акрона" Благоевич: Дзюба - яркая личность и отличный игрок, но у нас начался другой этап

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич высказался об Артеме Дзюбе.

Фото: ФК "Акрон"

Но начался другой этап – не лучше и не хуже, просто другой. У нас новая команда, новые футболисты, идеи. Моя задача – сделать так, чтобы главным героем была вся команда.