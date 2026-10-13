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Монтес: нам нужно показать лучшую версию себя, чтобы добиться результата в матче с "Краснодаром"

Защитник "Локомотива" Сесар Монтес высказался о предстоящем матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Монтеса, "Локомотиву" предстоит непростой матч с "Краснодаром", в котором нужно показать лучшую версию себя.

- Игра будет непростой и важной, но ей будет предшествовать еще кубковый матч. "Краснодар" — сильный соперник с хорошим стартовым составом, сильной скамейкой запасных.
Последние годы они постоянно борются за чемпионство, и нам нужно будет показать лучшую версию себя, чтобы добиться нужного нам результата, - приводит слова Монтеса "Матч ТВ".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе "Краснодар" - матч состоится в субботу, 17 октября, в 19:30 по столичному времени. На данный момент команда Михаила Галактионова занимает 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 10 набранными очками, южане располагаются на четвертой строчке с 21 баллом в своем активе.

Сегодня, 13 октября, "железнодорожники" сыграют на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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