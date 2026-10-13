Выбор между "Зенитом" и "Спартаком". Слуцкий ответил, куда лучше перейти Головину

- В "Зенит", конечно. У него все равно есть большое отношение к ЦСКА.
Мне кажется, болельщики ЦСКА, если будет это невозврат в ЦСКА, к "Зениту" отнесутся спокойнее, чем к "Спартаку". Мы говорим, вот прямо завтра, если он переходит? Зимой? Думаю, что тоже "Зенит". Все равно шансов выиграть чемпионат выше намного, - сказал Слуцкий в выпуске шоу FONtour.
Александр Головин с лета 2018 года является игроком "Монако", всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 40 забитых мячей и 49 голевых передач. Контракт 30-летнего полузащитника с монегасками рассчитан до конца июня 2029 года, рыночная стоимость россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.
В летнее трансферное окно сообщалось, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" проявляют интерес к Головину. Отмечалось, что красно-белые были ближе к подписанию футболиста.