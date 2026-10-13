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Выбор между "Зенитом" и "Спартаком". Слуцкий ответил, куда лучше перейти Головину

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил, куда лучше перейти Александру Головину - в "Зенит" или "Спартак".
Фото: Globl Look Press
По словам Слуцкого, Головину лучше перейти в "Зенит" из-за того, что он воспитанник ЦСКА.

- В "Зенит", конечно. У него все равно есть большое отношение к ЦСКА.

Мне кажется, болельщики ЦСКА, если будет это невозврат в ЦСКА, к "Зениту" отнесутся спокойнее, чем к "Спартаку". Мы говорим, вот прямо завтра, если он переходит? Зимой? Думаю, что тоже "Зенит". Все равно шансов выиграть чемпионат выше намного, - сказал Слуцкий в выпуске шоу FONtour.

Александр Головин с лета 2018 года является игроком "Монако", всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 40 забитых мячей и 49 голевых передач. Контракт 30-летнего полузащитника с монегасками рассчитан до конца июня 2029 года, рыночная стоимость россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

В летнее трансферное окно сообщалось, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" проявляют интерес к Головину. Отмечалось, что красно-белые были ближе к подписанию футболиста.

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