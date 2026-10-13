Уэсли Снейдер рассказал, мог ли он оказаться в "Зените"

- Я не отказывался. Я всегда хотел играть в командах, которые борются за титул.
"Зенит", конечно, был одной из таких. Но когда это обсуждалось, в конце концов мой агент сообщил, что у меня есть несколько вариантов, и питерского на тот момент среди них не было.
Так что это не мое решение, - приводит слова Снейдера "СЭ".
Уэсли Снейдер выступал за "Аякс", мадридский "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу". Также на счету нападающего 134 матча в составе национальной команды Нидерландов и 31 забитый мяч. В составе сборной он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также доходил до полуфинала чемпионата Европы.
Снейдер является победителем Лиги чемпионов УЕФА, чемпионом Италии, Турции, Испании и Нидерландов, также в список его достижений входят "Серебряный мяч" чемпионата мира-2010 и награда лучшему полузащитнику года по версии УЕФА в 2010 году.