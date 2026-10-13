Гурцкая назвал российского футболиста, который ему не нравится как человек. Это игрок "Зенита"

- Соболев… Нет, Соболев, понимаешь, я его… Смотри, как футболиста Соболева… Я к нему отношусь нейтрально.
Как человек Соболев мне не нравится. По поведению, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале Fonbet.
В текущем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 13 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт 29-летнего форварда с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.