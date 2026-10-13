Гурцкая назвал российского футболиста, который ему не нравится как человек. Это игрок "Зенита"

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал футболиста, который не нравится ему как человек.

Фото: ФК "Зенит"





- Соболев… Нет, Соболев, понимаешь, я его… Смотри, как футболиста Соболева… Я к нему отношусь нейтрально.

Как человек Соболев мне не нравится. По поведению, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале Fonbet.

В текущем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского " По словам Гурцкая, Соболев не нравится ему как человек.- Соболев… Нет, Соболев, понимаешь, я его… Смотри, как футболиста Соболева… Я к нему отношусь нейтрально.В текущем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского " Зенита " в 13 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт 29-летнего форварда с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.