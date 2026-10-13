Слуцкий объяснил, почему выступает против возвращения Головина в РПЛ

- Он сейчас находится вообще в лучшем своём состоянии за все годы игры в футбол. Он там суперлидер, играет "десятку" наконец-то.
Новый тренер стал ставить его на оптимальную для него позицию. И уезжать… "ПСЖ" они обыграли, отдал голевую. Они на первом месте. Ну зачем уезжать в РПЛ? - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Fonbet.
Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, в текущем сезоне он вышел на поле в семи встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.
В летнее трансферное окно сообщалось, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" проявляют интерес к Головину. Отмечалось, что красно-белые были ближе к подписанию футболиста.