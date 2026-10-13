Слуцкий объяснил, почему выступает против возвращения Головина в РПЛ

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, почему выступает против возвращения Александра Головина в РПЛ.

Фото: ФК "Монако"

- Он сейчас находится вообще в лучшем своём состоянии за все годы игры в футбол. Он там суперлидер, играет "десятку" наконец-то.