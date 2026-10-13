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Нападающий "Родины" Максименко высказался о работе с новым главным тренером

Нападающий "Родины" Артем Максименко высказался о работе с Джонатаном Альбой.
Фото: ФК "Родина"
По словам Максименко, футболисты уже привыкают к Альбе.

- Джонатан — очень позитивный человек со своим видением футбола, требованиями, схемой.
Мы как футболисты уже потихоньку к этому привыкаем. Думаю, всё должно получиться, - приводит слова Максименко "Чемпионат".

Напомним, что в октябре "Родина" объявила о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера, ранее испанца отправили в отставку с поста главного тренера "Ростова", который он возглавлял с февраля 2025 года.

После 10 сыгранных туров столичная команда располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.

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