Нападающий "Родины" Максименко высказался о работе с новым главным тренером

Нападающий "Родины" Артем Максименко высказался о работе с Джонатаном Альбой.

Фото: ФК "Родина"

Мы как футболисты уже потихоньку к этому привыкаем. Думаю, всё должно получиться, - приводит слова Максименко "Чемпионат"

По словам Максименко, футболисты уже привыкают к Альбе.- Джонатан — очень позитивный человек со своим видением футбола, требованиями, схемой.Напомним, что в октябре "Родина" объявила о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера, ранее испанца отправили в отставку с поста главного тренера "Ростова", который он возглавлял с февраля 2025 года.После 10 сыгранных туров столичная команда располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.