"Сейчас Глушенков находится в прекрасной форме, и его по праву можно считать лучшим игроком нашего чемпионата. Пока равных ему нет", — сказала Смородская.
Всего в текущем сезоне Глушенков вышел на поле в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.
Rusfootball.info
Смородская назвала лучшего футболиста РПЛ: пока равных ему нет
Экс-глава "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о полузащитнике "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"