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Смородская назвала лучшего футболиста РПЛ: пока равных ему нет

Экс-глава "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о полузащитнике "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас Глушенков находится в прекрасной форме, и его по праву можно считать лучшим игроком нашего чемпионата. Пока равных ему нет", — сказала Смородская.

Всего в текущем сезоне Глушенков вышел на поле в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.

Rusfootball.info

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