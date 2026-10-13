Смородская назвала лучшего футболиста РПЛ: пока равных ему нет

Rusfootball.info высказалась о полузащитнике " Экс-глава " Локомотива " Ольга Смородская в беседе свысказалась о полузащитнике " Зенита " Максиме Глушенкове.

Фото: ФК "Зенит"

"Сейчас Глушенков находится в прекрасной форме, и его по праву можно считать лучшим игроком нашего чемпионата. Пока равных ему нет", — сказала Смородская.



Всего в текущем сезоне Глушенков вышел на поле в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.



Rusfootball.info