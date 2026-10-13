Орлов назвал провокатора в составе "Краснодара" в матче с "Зенитом"

По словам Орлова, хозяева с первых минут старались лишить соперника возможности спокойно разыгрывать мяч, активно используя силовую борьбу и нарушения правил.
"Соотношение по нарушениям 20 к 10 в пользу "Краснодара"! С первой минуты это бросилось в глаза, игроки "Краснодара" не давали футболистам "Зенита" разыгрывать мяч. Тот же Оласа — провокатор. В каждом матче с "Зенитом" это бросается в глаза. Но всё равно — они мастера", — заявил Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, встреча состоялась 10 октября на "Ozon Арене". В составе гостей дубль оформил Максим Глушенков, еще один мяч забил Александр Соболев. Краснодарцы ответили голами Жоау Батчи и Джона Кордобы, однако избежать поражения не сумели.
На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Витора Тормены.
После десяти туров "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. "Краснодар" имеет столько же баллов и располагается на четвертой строчке.
Источник: "Радио Зенит"