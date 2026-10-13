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Губерниев оценил шансы Дзюбы попасть в Госдуму и предложил ему новую работу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной политической карьере нападающего Артема Дзюбы и предложил футболисту попробовать себя в роли эксперта на телевидении.
Фото: youtube.com
Губерниев прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева, который ранее предложил рассмотреть кандидатуру Дзюбы для работы в Государственной думе. По мнению телеведущего, футболист мог бы проявить себя не только в парламенте, но и в других государственных структурах.

"Артем Дзюба мог бы быть полезен не только в Госдуме, но и в Правительстве России или Администрации Президента. Но выборы уже прошли, поэтому в ближайшие несколько лет Госдума ему не светит", — заявил Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что для получения депутатского мандата одной известности недостаточно. В качестве примера он привел олимпийского чемпиона Александра Легкова, который прошел несколько этапов политической карьеры, прежде чем стать депутатом Госдумы.

При этом Губерниев считает, что Дзюба способен добиться успеха в спортивной журналистике. Телеведущий предложил нападающему начать с участия в футбольных обзорах.

"Дзюба сейчас занимает третье место в рейтинге доверия россиян после Овечкина и меня. Поэтому, мне кажется, Артему нужно держаться меня. Я подскажу ему, что и как делать", — отметил комментатор.

Губерниев также выразил уверенность, что харизма и футбольный опыт помогут Дзюбе выделиться среди действующих телевизионных экспертов.

"Начнем с футбольных обзоров, где Артем за пояс заткнет всех экспертов и будет блистать как российский дизель в Соединенных Штатах", — добавил он.

Источник: "Совспорт"

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