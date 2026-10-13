Мостовой - о Пономареве: не знаю, кто это

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Не знаю, кто такой Пономарёв. И сравнивать меня ни с кем не надо. Пускай посмотрит высказывания Тотти, Мальдини, Зидана, Фигу, Рауля — все скажут, кто такой Мостовой. Все это знают прекрасно. А Пономарёв это кто?" — заявил Мостовой.