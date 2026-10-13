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Мостовой - о Пономареве: не знаю, кто это

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой резко отреагировал на слова Владимира Пономарева, который усомнился в его статусе футбольного "Царя" и поставил Артема Дзюбу выше него.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Мостовой прокомментировал высказывание бывшего защитника ЦСКА Владимира Пономарева, заявившего, что экс-футболист "Сельты" не заслуживает столь громкого прозвища. Ранее Пономарев также выразил мнение, что Дзюба превосходит Мостового на две головы.

В ответ бывший полузащитник предложил оценивать его карьеру по признанию со стороны известных европейских футболистов.

"Не знаю, кто такой Пономарёв. И сравнивать меня ни с кем не надо. Пускай посмотрит высказывания Тотти, Мальдини, Зидана, Фигу, Рауля — все скажут, кто такой Мостовой. Все это знают прекрасно. А Пономарёв это кто?" — заявил Мостовой.

Напомним, прозвище "Царь" закрепилось за российским футболистом во время его выступлений за испанскую "Сельту", где он провел значительную часть профессиональной карьеры.

Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР в составе московского "Спартака" — в 1987 и 1989 годах. Кроме того, он становился обладателем Кубка Португалии с "Бенфикой" в 1993 году и Кубка Интертото с "Сельтой" в 2000-м. За время выступлений за зарубежные клубы российский полузащитник забил 125 мячей, а в еврокубках отличился 25 раз.

Источник: "Советский спорт"

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