Мостовой - о Пономареве: не знаю, кто это

В ответ бывший полузащитник предложил оценивать его карьеру по признанию со стороны известных европейских футболистов.
"Не знаю, кто такой Пономарёв. И сравнивать меня ни с кем не надо. Пускай посмотрит высказывания Тотти, Мальдини, Зидана, Фигу, Рауля — все скажут, кто такой Мостовой. Все это знают прекрасно. А Пономарёв это кто?" — заявил Мостовой.
Напомним, прозвище "Царь" закрепилось за российским футболистом во время его выступлений за испанскую "Сельту", где он провел значительную часть профессиональной карьеры.
Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР в составе московского "Спартака" — в 1987 и 1989 годах. Кроме того, он становился обладателем Кубка Португалии с "Бенфикой" в 1993 году и Кубка Интертото с "Сельтой" в 2000-м. За время выступлений за зарубежные клубы российский полузащитник забил 125 мячей, а в еврокубках отличился 25 раз.
Источник: "Советский спорт"