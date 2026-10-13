Аленичев спустя десять лет высказался о своем "багаже" в чемпионстве "Спартака"

"Её придумали с иронией, я спокойно отношусь. Я на это не обращаю внимания. Тем более когда это было, уже 10 лет прошло", — заявил Аленичев.
Выражение "багаж Аленичева" стало популярным после победы "Спартака" в чемпионате России сезона-2016/2017. Тогда красно-белые под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры завоевали золотые медали впервые за 16 лет.
Фраза использовалась в дискуссиях о том, насколько предыдущий тренерский штаб повлиял на последующие результаты команды. Со временем выражение приобрело ироничный характер и закрепилось в футбольном медиапространстве.
Напомним, Аленичев возглавлял "Спартак" с 2015 по 2016 год. После его ухода главным тренером команды стал Каррера, который в своем первом полноценном сезоне привел московский клуб к чемпионству.
Источник: "Чемпионат"