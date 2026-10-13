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Аленичев спустя десять лет высказался о своем "багаже" в чемпионстве "Спартака"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, как относится к выражению "багаж Аленичева", которое получило широкую известность после чемпионского сезона красно-белых под руководством Массимо Карреры.
Фото: РИА Новости
Аленичев прокомментировал фразу, которая на протяжении многих лет используется при обсуждении его вклада в успехи московского клуба. Специалист признался, что не воспринимает подобные высказывания всерьез и давно перестал обращать на них внимание.

"Её придумали с иронией, я спокойно отношусь. Я на это не обращаю внимания. Тем более когда это было, уже 10 лет прошло", — заявил Аленичев.

Выражение "багаж Аленичева" стало популярным после победы "Спартака" в чемпионате России сезона-2016/2017. Тогда красно-белые под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры завоевали золотые медали впервые за 16 лет.

Фраза использовалась в дискуссиях о том, насколько предыдущий тренерский штаб повлиял на последующие результаты команды. Со временем выражение приобрело ироничный характер и закрепилось в футбольном медиапространстве.

Напомним, Аленичев возглавлял "Спартак" с 2015 по 2016 год. После его ухода главным тренером команды стал Каррера, который в своем первом полноценном сезоне привел московский клуб к чемпионству.

Источник: "Чемпионат"

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