Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
18:30
АкронНе начат
Краснодар
20:45
ФакелНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Сабах
19:45
СлавияНе начат
Ланс
19:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Галатасарай
22:00
БарселонаНе начат
Интер
22:00
БрюггеНе начат
Арсенал
22:00
ЛилльНе начат
Атлетико
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ПСВНе начат
Викинг
22:00
БаварияНе начат
Вильярреал
22:00
НаполиНе начат

Шатов назвал лучшего футболиста РПЛ

Бывший полузащитник "Зенита" Олег Шатов признал хавбека ЦСКА Ивана Облякова сильнейшим игроком нынешнего чемпионата России, отметив его универсальность и стабильность.
Фото: ПФК ЦСКА
Шатов, который после завершения игровой карьеры занялся тренерской деятельностью, высоко оценил выступления Облякова. По мнению специалиста, полузащитник армейцев выделяется не только результативностью, но и способностью выполнять сразу несколько задач на поле.

"Максимально стабильный, на протяжении уже пяти лет показывает свой уровень, не падает ниже. Очень мобильный, всегда играет вперед, у него есть удар, исполняет стандартные положения", — отметил Шатов.

Бывший футболист "Зенита" также признался, что хотел бы иметь такого исполнителя в собственной команде.

"Максимально разносторонний игрок, на которого очень приятно смотреть. И я, как тренер, наверное, хотел бы видеть такого игрока в команде", — добавил специалист в программе "Футбол России".

В нынешнем сезоне Обляков стал одним из ключевых футболистов ЦСКА. За десять матчей Российской Премьер-Лиги 28-летний полузащитник забил шесть мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

После десяти туров армейцы занимают вторую строчку турнирной таблицы, набрав 22 очка. Столько же баллов у лидирующего московского "Динамо".

Напомним, Шатов трижды становился чемпионом России в составе "Зенита". В 2024–2025 годах он входил в тренерский штаб "Урала", а также временно исполнял обязанности главного тренера екатеринбургской команды.

Источник: "Вести"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится