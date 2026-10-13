Шатов назвал лучшего футболиста РПЛ

"Максимально стабильный, на протяжении уже пяти лет показывает свой уровень, не падает ниже. Очень мобильный, всегда играет вперед, у него есть удар, исполняет стандартные положения", — отметил Шатов.
Бывший футболист "Зенита" также признался, что хотел бы иметь такого исполнителя в собственной команде.
"Максимально разносторонний игрок, на которого очень приятно смотреть. И я, как тренер, наверное, хотел бы видеть такого игрока в команде", — добавил специалист в программе "Футбол России".
В нынешнем сезоне Обляков стал одним из ключевых футболистов ЦСКА. За десять матчей Российской Премьер-Лиги 28-летний полузащитник забил шесть мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.
После десяти туров армейцы занимают вторую строчку турнирной таблицы, набрав 22 очка. Столько же баллов у лидирующего московского "Динамо".
Напомним, Шатов трижды становился чемпионом России в составе "Зенита". В 2024–2025 годах он входил в тренерский штаб "Урала", а также временно исполнял обязанности главного тренера екатеринбургской команды.
Источник: "Вести"