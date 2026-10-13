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Зобнин отказался ставить себя на один уровень с Симоняном и другими легендами "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин признался, что не знал о своем превосходстве над Никитой Симоняном по количеству проведенных матчей за клуб, и отказался сравнивать себя с легендами красно-белых.
Зобнин прокомментировал свое место в истории московской команды. В интервью футболисту сообщили, что он провел за "Спартак" 321 матч, тогда как на счету Никиты Симоняна 243 встречи. По приведенной статистике, полузащитник занимает девятую строчку в клубном рейтинге.

Игрок признался, что подобные цифры стали для него неожиданностью. При этом Зобнин подчеркнул, что не считает количество выступлений основанием для сравнения с выдающимися футболистами прошлых поколений.

"Не чувствую такого вообще. Всё-таки были другие времена, другие футболисты. Ни в коем случае не буду ставить себя наравне с Никитой Павловичем и другими легендами клуба", — заявил Зобнин.

Полузащитник также обратил внимание на то, насколько сильно изменился футбол за прошедшие десятилетия.

"Сейчас совсем другие условия и совершенно другой футбол. Точно сравнить не стоит", — добавил он.

Напомним, 32-летний Зобнин защищает цвета "Спартака" с лета 2016 года, когда перебрался в команду из московского "Динамо". За это время полузащитник стал чемпионом России в сезоне-2016/2017, а также выиграл Суперкубок страны и Кубок России.

Никита Симонян выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год. В составе красно-белых он четырежды становился чемпионом СССР, а впоследствии добился успехов с клубом и в качестве главного тренера.

Источник: "Советский спорт"

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