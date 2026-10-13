Зобнин отказался ставить себя на один уровень с Симоняном и другими легендами "Спартака"

"Не чувствую такого вообще. Всё-таки были другие времена, другие футболисты. Ни в коем случае не буду ставить себя наравне с Никитой Павловичем и другими легендами клуба", — заявил Зобнин.

Зобнин прокомментировал свое место в истории московской команды. В интервью футболисту сообщили, что он провел за " Спартак " 321 матч, тогда как на счету Никиты Симоняна 243 встречи. По приведенной статистике, полузащитник занимает девятую строчку в клубном рейтинге.Игрок признался, что подобные цифры стали для него неожиданностью. При этом Зобнин подчеркнул, что не считает количество выступлений основанием для сравнения с выдающимися футболистами прошлых поколений.Полузащитник также обратил внимание на то, насколько сильно изменился футбол за прошедшие десятилетия."Сейчас совсем другие условия и совершенно другой футбол. Точно сравнить не стоит", — добавил он.Напомним, 32-летний Зобнин защищает цвета "Спартака" с лета 2016 года, когда перебрался в команду из московского " Динамо ". За это время полузащитник стал чемпионом России в сезоне-2016/2017, а также выиграл Суперкубок страны и Кубок России.Никита Симонян выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год. В составе красно-белых он четырежды становился чемпионом СССР, а впоследствии добился успехов с клубом и в качестве главного тренера.Источник: "Советский спорт"