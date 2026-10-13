Морозов обвинил судей в симпатиях к "Краснодару" и ответил на жалобы Кордобы

По мнению бывшего защитника "Спартака", претензии Кордобы выглядят необоснованными, поскольку ранее спорные решения арбитров неоднократно складывались в пользу краснодарского клуба.
"Если честно, то благосклонность судей есть к "Краснодару", а остальных стараются утопить. Что касается слов Кордобы, то он может говорить что угодно, но им раньше помогали во многих спорных моментах, которые влияли на исход матча", — заявил Морозов.
Напомним, встреча "Краснодара" и "Зенита" состоялась 10 октября и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:2. Гости вели с преимуществом в три мяча благодаря дублю Максима Глушенкова и голу Александра Соболева, однако хозяева сократили отставание усилиями Жоау Батчи и Джона Кордобы.
На 80-й минуте краснодарцы остались в меньшинстве после удаления защитника Витора Тормены.
Поражение продлило безвыигрышную серию команды Мурада Мусаева в чемпионате России до четырех встреч. После десяти туров "Краснодар" располагается на четвертом месте в таблице РПЛ с 21 очком, отставая от лидирующего московского "Динамо" на один балл.
Источник: "Советский спорт"