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Морозов обвинил судей в симпатиях к "Краснодару" и ответил на жалобы Кордобы

Бывший футболист московского "Спартака" Геннадий Морозов раскритиковал судейство в Российской Премьер-Лиге, заявив о благосклонном отношении арбитров к "Краснодару" на фоне претензий Джона Кордобы после поражения от "Зенита".
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Морозов прокомментировал резонансное высказывание нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, который остался недоволен работой судейской бригады в матче десятого тура РПЛ против "Зенита". После домашнего поражения со счетом 2:3 колумбиец заявил, что его команда играла против 14 человек.

По мнению бывшего защитника "Спартака", претензии Кордобы выглядят необоснованными, поскольку ранее спорные решения арбитров неоднократно складывались в пользу краснодарского клуба.

"Если честно, то благосклонность судей есть к "Краснодару", а остальных стараются утопить. Что касается слов Кордобы, то он может говорить что угодно, но им раньше помогали во многих спорных моментах, которые влияли на исход матча", — заявил Морозов.

Напомним, встреча "Краснодара" и "Зенита" состоялась 10 октября и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:2. Гости вели с преимуществом в три мяча благодаря дублю Максима Глушенкова и голу Александра Соболева, однако хозяева сократили отставание усилиями Жоау Батчи и Джона Кордобы.

На 80-й минуте краснодарцы остались в меньшинстве после удаления защитника Витора Тормены.

Поражение продлило безвыигрышную серию команды Мурада Мусаева в чемпионате России до четырех встреч. После десяти туров "Краснодар" располагается на четвертом месте в таблице РПЛ с 21 очком, отставая от лидирующего московского "Динамо" на один балл.

Источник: "Советский спорт"

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