Морозов обвинил судей в симпатиях к "Краснодару" и ответил на жалобы Кордобы

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"Если честно, то благосклонность судей есть к "Краснодару", а остальных стараются утопить. Что касается слов Кордобы, то он может говорить что угодно, но им раньше помогали во многих спорных моментах, которые влияли на исход матча", — заявил Морозов.