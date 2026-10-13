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В ЦСКА отреагировали на слухи о переговорах с экс-директором "Балтики" Маргаряном

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о контактах руководства московского клуба с Арменом Маргаряном, недавно покинувшим пост спортивного директора "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
Представитель армейцев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном интересе ЦСКА к бывшему руководителю калининградского клуба. Ранее журналист Александр Дорский в программе "Это футбол, брат!" рассказал, что представители красно-синих якобы связывались с Маргаряном.

Однако в московском клубе эту информацию не подтвердили.

"Информация неверная, никто из руководства ЦСКА с Арменом Маргаряном не связывался", — заявил Брейдо в интервью Sport24.

Напомним, на прошлой неделе Маргарян завершил работу в "Балтике", где занимал должность спортивного директора с 2023 года. За этот период калининградская команда успела выступить в Российской Премьер-Лиге, вылететь в Первую лигу и вновь вернуться в элитный дивизион.

После ухода специалиста из "Балтики" появились предположения о возможном продолжении его карьеры в другом российском клубе. При этом официальной информации о новом месте работы Маргаряна пока не поступало.

ЦСКА после десяти туров нынешнего сезона РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Источник: Sport24

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