В ЦСКА отреагировали на слухи о переговорах с экс-директором "Балтики" Маргаряном

Однако в московском клубе эту информацию не подтвердили.
"Информация неверная, никто из руководства ЦСКА с Арменом Маргаряном не связывался", — заявил Брейдо в интервью Sport24.
Напомним, на прошлой неделе Маргарян завершил работу в "Балтике", где занимал должность спортивного директора с 2023 года. За этот период калининградская команда успела выступить в Российской Премьер-Лиге, вылететь в Первую лигу и вновь вернуться в элитный дивизион.
После ухода специалиста из "Балтики" появились предположения о возможном продолжении его карьеры в другом российском клубе. При этом официальной информации о новом месте работы Маргаряна пока не поступало.
ЦСКА после десяти туров нынешнего сезона РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Источник: Sport24