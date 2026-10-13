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Карвальо назвал возраст, до которого Акинфеев способен продолжать карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо выразил уверенность, что 40-летний голкипер армейцев Игорь Акинфеев сможет выступать на профессиональном уровне еще как минимум шесть лет, несмотря на проблемы с травмами.
Фото: Global Look Press
Карвальо оценил физическое состояние своего бывшего одноклубника и предположил, что Акинфеев способен оставаться в большом футболе до 46 лет. В качестве примера бразилец привел соотечественника Фабио, который продолжает профессиональную карьеру в аналогичном возрасте.

"В Бразилии есть вратарь — Фабио. Ему 46 лет, и он всё ещё играет. Думаю, что Игорь будет продолжать как минимум до возраста Фабио", — заявил Карвальо.

По мнению экс-полузащитника ЦСКА, главным преимуществом Акинфеева является профессиональное отношение к своему организму. Бразилец отметил дисциплину российского вратаря и его способность восстанавливаться после серьезных повреждений.

"В первую очередь он соблюдает режим, имеет очень хорошее здоровье и жертвует тем, что могло бы укоротить его жизнь. Да, он сталкивается с серьёзными травмами, но каждый раз возвращается. Он большой спортсмен — именно атлет, а не игрок. Будь он только игроком, то уже давно был бы на пенсии", — подчеркнул Карвальо.

Напомним, в апреле 2026 года Акинфеев получил травму в матче 23-го тура РПЛ против "Акрона" (2:1). Впоследствии восстановление осложнилось воспалением, из-за которого капитан армейцев пропустил заключительную часть сезона-2025/2026 и старт нового чемпионата.

Акинфеев всю профессиональную карьеру проводит в ЦСКА. Вместе с московским клубом он шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.

Источник: "РИА Новости"

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