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Слуцкий назвал стадион "Краснодара" лучшим в мире

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий высоко оценил инфраструктуру "Краснодара", заявив, что считает домашнюю арену южан лучшим футбольным стадионом в мире.
Фото: ФК "Краснодар"
Слуцкий поделился впечатлениями от "Ozon Арены", отметив не только ее внешний вид, но и качество внутреннего оформления. По мнению специалиста, краснодарский стадион превосходит другие футбольные сооружения по атмосфере и уровню комфорта.

"Стадион самый крутой в мире вообще", — заявил Слуцкий.

Когда тренера переспросили, действительно ли он считает арену лучшей на планете, специалист подтвердил свою позицию и подробно объяснил, какие особенности стадиона произвели на него наибольшее впечатление.

"Да, я думаю, что в мире нет лучше стадиона. Именно по антуражности, тактильности, внутренней дороговизне. Экрану этому. Подтрибунка вообще космическая какая-то", — отметил Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, домашний стадион "Краснодара" был открыт в октябре 2016 года. Арена построена по инициативе владельца клуба Сергея Галицкого и рассчитана более чем на 35 тысяч зрителей. Одной из ее отличительных особенностей является большой круговой экран, расположенный над трибунами.

В нынешнем сезоне "Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После десяти туров команда Мурада Мусаева набрала 21 очко и отстает от лидирующего московского "Динамо" на один балл.

Источник: YouTube-канал Fonbet

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