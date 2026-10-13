Слуцкий назвал стадион "Краснодара" лучшим в мире

"Стадион самый крутой в мире вообще", — заявил Слуцкий.
Когда тренера переспросили, действительно ли он считает арену лучшей на планете, специалист подтвердил свою позицию и подробно объяснил, какие особенности стадиона произвели на него наибольшее впечатление.
"Да, я думаю, что в мире нет лучше стадиона. Именно по антуражности, тактильности, внутренней дороговизне. Экрану этому. Подтрибунка вообще космическая какая-то", — отметил Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Напомним, домашний стадион "Краснодара" был открыт в октябре 2016 года. Арена построена по инициативе владельца клуба Сергея Галицкого и рассчитана более чем на 35 тысяч зрителей. Одной из ее отличительных особенностей является большой круговой экран, расположенный над трибунами.
В нынешнем сезоне "Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После десяти туров команда Мурада Мусаева набрала 21 очко и отстает от лидирующего московского "Динамо" на один балл.
Источник: YouTube-канал Fonbet