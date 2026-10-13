Аршавин - об удалении игрока "Краснодара" в матче с "Зенитом": показалось, что это вообще не фол

Фото: ФК "Краснодар"

"Мы с Юрой Газинским сидели рядом с эпизодом, и для нас это был вообще не фол, потому что находились напротив Соболева, смотря ему в лицо. А когда показали повтор с камеры сзади, где Жубал случайно наступил… В моё время это была бы желтая карточка. Но по нынешним правилам удаление было правильным", — заявил Аршавин.