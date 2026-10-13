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Аршавин - об удалении игрока "Краснодара" в матче с "Зенитом": показалось, что это вообще не фол

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал красную карточку защитника "Краснодара" Витора Тормены, признавшись, что первоначально не увидел нарушения правил.
Фото: ФК "Краснодар"
Аршавин поделился впечатлениями от спорного эпизода матча десятого тура РПЛ, в котором "Краснодар" уступил "Зениту" со счетом 2:3. На 80-й минуте встречи Тормена получил прямую красную карточку после вмешательства видеоассистентов судьи.

По словам бывшего нападающего сборной России, с трибуны ситуация выглядела совершенно иначе, чем на телевизионном повторе.

"Мы с Юрой Газинским сидели рядом с эпизодом, и для нас это был вообще не фол, потому что находились напротив Соболева, смотря ему в лицо. А когда показали повтор с камеры сзади, где Жубал случайно наступил… В моё время это была бы желтая карточка. Но по нынешним правилам удаление было правильным", — заявил Аршавин.

Экс-футболист также высказался о том, как изменилось отношение игроков к жестким столкновениям. В качестве примера он привел эпизод с участием Жубала и Луиса Энрике, отметив, что современные футболисты нередко используют возможности VAR в своих интересах.

"Для меня это эпизод, когда человек сыграл в мяч и дальше нога пошла так, как и должна идти. Ну, попал, такое бывает в футболе. В наше время бывало и хуже — и никто не свистел, все играли", — подчеркнул Аршавин.

На вопрос о том, почему футболисты стали чаще акцентировать внимание арбитров на нарушениях, бывший игрок "Зенита" ответил: "Просто похитрее стали, потому что знают: VAR все увидит".

Напомним, встреча "Краснодара" и "Зенита" состоялась 10 октября. Петербуржцы победили благодаря дублю Максима Глушенкова и голу Александра Соболева. В составе хозяев отличились Жоау Батчи и Джон Кордоба.

После десяти туров обе команды набрали по 21 очку. "Зенит" занимает третье место в таблице РПЛ, а "Краснодар" располагается строчкой ниже.

Источник: "Матч ТВ"

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