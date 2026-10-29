Губерниев поддержал "Краснодар" и Мусаева: всё преодолеют

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о форме "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

Мастерство у "Краснодара" есть, тренер у них хороший. Лично я не разделяю и не понимаю критику Мусаева - уверен, они все преодолеют", - сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу"

Дмитрий Губерниев считает, что у "быков" не будет долгого кризиса. Он уверен, что футболисты и главный тренер команды смогут исправить положение."Я не думаю, что у "Краснодара" будет затяжной кризис, они постепенно приходят в норму. Сейчас вообще у нас такой чемпионат, что каждая команда испытывает проблемы.На данный момент команда Мурада Мусаева находится на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 12 матчах. Черно-зеленые отстают от первого места на 4 балла.Мусаев возглавил "быков" в начале весны 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 10 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.