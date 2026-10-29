По информации источника, стороны планируют оформить предварительное соглашение уже на следующей неделе. Оно будет рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на сезон. Контракт должен будет вступить в силу в январе 2027 года.
Ранее Танги Ндомбеле выступал за "Тоттенхэм", "Наполи", "Лион", "Галатасарай" и другие клубы. Последним клубом игрока была "Ницца". В прошедшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 13 матчей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
21 октября Ндомбеле приехал на просмотр в казанский "Рубин".
Источник: Sport24
Стало известно решение "Рубина" по Ндомбеле - источник
Раскрыто, подпишет ли "Рубин" бывшего футболиста "Тоттенхэма" и "Наполи" Танги Ндомбеле.
Фото: ФК "Рубин"