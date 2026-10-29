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Кечинов раскрыл, почему "Спартак" не впечатлил в матче с "Рубином"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал Rusfootball.info победу команды над "Рубином" в матче Кубка России и рассказал об ожиданиях от встречи с "Локомотивом" в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Почему "Спартаку" не удалось добиться в этот раз такой же уверенной победы над "Рубином", как десять дней назад в матче с казанской командой в РПЛ?

- Наверное, не самое лучшее было эмоциональное состояние у игроков "Спартака" после поражения от ЦСКА.
Даже несмотря на то, что сейчас в матче принимали участие те футболисты, которые мало играли с красно-синими. Второй момент, опять же, составы были другие по сравнению с чемпионатом. Поэтому не самая лучшая игра "Спартака". И тем не менее победы добились очень важной. В плане того, чтобы немножечко добавить позитивных эмоций перед матчем с "Локомотивом". Встреча намечается очень серьезная. "Локо" деваться некуда: четвёртый с конца. Так что "Спартаку" предстоит тяжелейший матч. К тому же, у красно-зеленых, несмотря на то, что ушли Батраков, Карпукас, Воробьев, все равно качественные, очень хорошие игроки в составе.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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