Кечинов раскрыл, почему "Спартак" не впечатлил в матче с "Рубином"

- Наверное, не самое лучшее было эмоциональное состояние у игроков "Спартака" после поражения от ЦСКА.Даже несмотря на то, что сейчас в матче принимали участие те футболисты, которые мало играли с красно-синими. Второй момент, опять же, составы были другие по сравнению с чемпионатом. Поэтому не самая лучшая игра "Спартака". И тем не менее победы добились очень важной. В плане того, чтобы немножечко добавить позитивных эмоций перед матчем с "Локомотивом". Встреча намечается очень серьезная. "Локо" деваться некуда: четвёртый с конца. Так что "Спартаку" предстоит тяжелейший матч. К тому же, у красно-зеленых, несмотря на то, что ушли Батраков, Карпукас, Воробьев, все равно качественные, очень хорошие игроки в составе.
Алина Гущина, Rusfootball.info