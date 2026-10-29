Саусь высказался о своем игровом времени в "Спартаке"

"Не общались с Карседо на тему моего игрового времени. Не знаю, есть ли вообще тренер, который может обещать игровое время?
Считаю, нужно доказывать, что ты готов играть. Если будешь хорошо выглядеть - тренер даст тебе шанс проявить себя", - сказал Саусь "Спорт-Экспрессу".
Полузащитник перешел в московский "Спартак" 26 января 2026 года из калининградской "Балтики". В текущем сезоне за клуб футболист суммарно провел 231 минуту в шести встречах, результативными действиями не отметился. Соглашение 23-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до конца июня 2030 года.