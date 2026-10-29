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Саусь высказался о своем игровом времени в "Спартаке"

Футболист "Спартака" Владислав Саусь прокомментировал количество своего игрового времени в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Владислав Саусь сообщил, что не общался с главным тренером команды о количестве своего игрового времени.

"Не общались с Карседо на тему моего игрового времени. Не знаю, есть ли вообще тренер, который может обещать игровое время?

Считаю, нужно доказывать, что ты готов играть. Если будешь хорошо выглядеть - тренер даст тебе шанс проявить себя", - сказал Саусь "Спорт-Экспрессу".

Полузащитник перешел в московский "Спартак" 26 января 2026 года из калининградской "Балтики". В текущем сезоне за клуб футболист суммарно провел 231 минуту в шести встречах, результативными действиями не отметился. Соглашение 23-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до конца июня 2030 года.

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