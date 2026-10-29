Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
17:00
Динамо МхНе начат
ЦСКА
19:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
21:45
ЗенитНе начат

Защитник "Зенита" подпишет 4-летний контракт с "Васко да Гама" - СМИ

Бразильский клуб выкупит права на футболиста у "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, "Васко да Гама" выкупит 70% прав на Роберта Ренана за 8 миллионов евро. Футболист подпишет с клубом соглашение, рассчитанное на 4 года.

Ренан перешел в "Зенит" из "Коринтианса" в январе 2023 года. С августа 2025 года защитник выступает за "Васко да Гама" на правах аренды. На его счету 51 матч и 2 гола в текущем сезоне за клуб. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

Источник: O Globo

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится