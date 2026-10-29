По информации источника, "Васко да Гама" выкупит 70% прав на Роберта Ренана за 8 миллионов евро. Футболист подпишет с клубом соглашение, рассчитанное на 4 года.
Ренан перешел в "Зенит" из "Коринтианса" в январе 2023 года. С августа 2025 года защитник выступает за "Васко да Гама" на правах аренды. На его счету 51 матч и 2 гола в текущем сезоне за клуб. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
Источник: O Globo
Защитник "Зенита" подпишет 4-летний контракт с "Васко да Гама" - СМИ
Бразильский клуб выкупит права на футболиста у "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"