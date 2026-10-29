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В "Енисее" раскрыли подробности переговоров с Тихоновым

Генеральный директор "Енисея" Дмитрий Федосеев высказался о возможном назначении Андрея Тихонова главным тренером клуба.
Фото: ФК "Енисей"
Генеральный директор клуба сообщил, что российский специалист должен прилететь в Красноярск уже сегодня.

"Информации про возвращение Андрея Тихонова в "Енисей" можно верить. Он сегодня должен прилететь в Красноярск, будем договариваться. Это наша инициатива, а Андрей Валерьевич не против", - сказал Федосеев "Чемпионату".

Андрей Тихонов работал главным тренером красноярского "Енисея" в период с 2016 по 2017 и с 2024 по 2025 год. Всего под его руководством красно-синие провели 115 матчей, одержали 50 побед, 24 раза сыграли вничью и потерпели 41 поражение.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский специалист ведет переговоры с бывшим клубом.

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