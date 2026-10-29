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Тихонов в третий раз может возглавить "Енисей"

Российский тренер Андрей Тихонов может вновь возглавить красноярский клуб.
Фото: ФК "Енисей"
По информации источника, переговоры Тихонова с "Енисеем" находятся в активной фазе. Специалист в ближайшее время должен прилететь в Красноярск для обсуждения условий.

Андрей Тихонов возглавлял "Енисей" с 2016 по 2017, а также с 2024 по 2025 год. Всего под его руководством команда провела 115 матчей, одержала 50 побед, 24 раза сыграла вничью и потерпела 41 поражение.

На данный момент красноярский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: Telegram-канал "ФНЛ с Ильёвым"

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