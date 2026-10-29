Раскрыта сумма отступных за Батракова - СМИ

Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте "Галатасарая" с Алексеем Батраковым.

Фото: ФК "Галатасарай"

Как сообщает источник, сумма отступных за российского футболиста составляет 55 миллионов евро.



Алексей Батраков выступает в составе турецкого "Галатасарая" с августа. На его счету 10 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи во всех турнирах за новый клуб. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.



Источник: Sozcu